SER BETRING I MARKNADEN

Nyhende

– Vi merkar at interessa er større no enn den har vore ei tid. Betringa viser mellom anna igjen på at prosjekt som har vore framme tidlegare, men lege på vent, blir selde når dei blir bodne ut igjen.

Det seier Tommy Sylte, som er avdelingsleiar for EiendomsMegler 1 sitt nye kontor i Ulsteinvik. Saman med Maria Abeltun skal han jobbe med sal av hus og leilegheiter i alle fem kommunane på Ytre Søre. Tidlegare har også ytre vore dekke opp av kontoret i Ørsta.

Fram til august, når Maria kjem tilbake etter permisjon, vil han vere åleine på kontoret. Etter det vil begge vere litt her og litt der og fordele oppgåvene mellom seg.

– Kontoret er oppretta etter eit ønskje om å vere meir til stades her ute, seier Sylte, som med tolv år i Notar Ulsteinvik er godt kjend med marknaden her ute på øyane.

Regionbanksjef Lillian Kleven Breivik meiner det er viktig også for banken å ha eit tett samarbeid mellom dei som skal mekle og dei som driv med finansiering av eigedomshandelar.

– Eg meiner også kundane tener på samlokalisering og samarbeid, seier regionbanksjefen, som vil få ein plass til meklarane når banken sitt kontor i Fosnavåg har gjennomført ei ombygging og fått meir areal.

Ifylgje Sylte har marknadene vore litt under pari dei siste par åra. Dette vil han tilskrive dei litt usikre tidene som følgje av offshorekrisa.

– Litt paradoksalt er det dei dyraste husa som har gått best, seier han.

Det som har vore lettast å selje, er leilegheiter i tomannsbustader og rekkehus. Slike har det vore mange av, og huskjøparar har hatt mykje å velje mellom av denne typen bustader.

– Beliggenheit er òg viktig for interessa mellom huskjøparane, seier Sylte, og viser til at leilegheiter som ligg sentralt i forhold til butikkar og skule/barnehage er lette å selje.

Hus som ligg litt ute i periferien, og som treng oppgradering, går ikkje like lett unna. Men som Sylte understrekar er desse objekta også lågare prisa.

Men det generelle inntrykket er at marknaden er på veg oppover for dei fleste typar bustader.

– Vi merka ei positiv vending i haust, og den trur vi skal halde fram, seier Sylte.