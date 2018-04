På førstereis med storeggen

Nyhende

«I 1861 seglde to svenske skøyter inn i Ålesund hamn. Dei svenske fiskarane hadde vore på fiskebanken i Storegga, og skøyta var stappfull av fisk. Slik byrja eventyret om korleis sunnmøringane tok fatt på eit havfiske som gjorde regionen til leiande innan skipsbygging og Ålesund til Noregs største fiskerihamn». (Infoskriv/Sunnmøre museum)

357 år seinare finn vi eit særs ungt mannskap om bord i «Storeggen». Skuta som har lagt til kai ved Leinefiskkaia, er ein kopi av ei bankskøyte frå rundt 1890.

Elevane er delte inn i tre grupper; éi på dekk, éi under dekk og ei på land.

På dekk viser skipperen dei førstereisande rundt på skøyta og demonstrerer korleis dei skal kveile tau, skrubbe dørken, måle djupna, lese kompass, eigne liner og heise segl.

– Dei måtte spyle bort blod og gørr som samla seg på dekk. Vatnet tok dei opp frå sjøen i ei bøtte, forklarer Lars Leine, som er ein av formidlarane i undervisningsopplegget til Sunnmøre museum.

Gruppa framfor han består utelukkande av jenter. Av det Vestlandsnytt har sett har dei ikkje gjort anna enn å smile sidan dei gjekk om bord og starta det praktiske arbeidet.

Dei får prøve kvar sin gong. Å fire bøtta ned i vatnet går greitt, men det er ikkje like lett å fylle den. Dessutan skal den opp igjen.

Nokre meter unna, midt i døropninga til sjøbada på kaia, sit Jan Kåre Lindheim med ein gigantisk fiskekrok i handa. Rundt han sit ein gjeng gutar med store auge, fleire med ivrige hender i vêret.

– Her har vi ei kveiteline. Til agn hadde dei oftast kjøt som hadde lege og rotna. Viss de let ein slik hengje for lenge i vatnet, kan det kome hai og bite på kroken, seier Jan Kåre. Han har nettopp fortalt dei om håkjerringa, og endå så god peiling gutane har på fisk, er denne haien, som lever på 200–600 meters djupne og som kan bli opptil sju meter lang, heller ukjend for dei unge gutane.

– Finst dei i Herøy, spør ein.

– Ja, absolutt, svarer Jan Kåre.

– Ikkje sei namnet på det dyret som har fire bein og som ein kan ride på.

Ingvil E. Grimstad rekk knapt å avslutte setninga før minst tre av gutane i byssa (som i originalskuta var fiskebingen), svarer unisont:

–Hest!

–Åååh, liksom-klagar Ingvil, før ho smiler lett.

– Så, ikkje sei namnet på han som står framme i kyrkja og preikar.

–Prest, kjem det frå gutane. Ferre denne gongen.

Å nemne desse tinga ville føre med seg ulukke på sjøen, nett som å bringe jenter eller ryggsekkar om bord i båten.

– Slike ting trudde dei på. Og faktisk bruker ein ikkje å ta med ryggsekk på båt i dag heller, smiler Ingvil.

Historikaren har allereie lært elevane ein heil masse om livet om bord i ei bankskøyte for over 150 år sidan, som at dei ikkje hadde do, men måtte gjere sitt fornødne over rekkja på båten.

– Og dei hadde noko dei drakk mykje av.

Gutane foreslår alt frå vatn, mjølk og alkohol til saft og brus. Men så ...

–Kaffi, utbryt ein.

– Ja! For kaffi inneheld koffein, og 15-16-åringane måtte halde seg vakne. Dei jobba gjerne i 20 timar, medan dei berre sov i fire, seier Ingvil.

Det er mørkt under dekk i Storeggen. I køyene ligg dei unge førstereisande med spente glis, medan Ingvil fortel om dei mytiske vesena i havet. Det kan vere lurt å høyre godt etter for den som kan tenkje seg ei framtid på sjøen ...