Med behov for å grave

Nyhende

Det er tydeleg at folk har eit stort behov for å grave i jorda. Vi har meir fritid enn for 50–60 år sidan, og fleire snakkar om hagen som sjølve «redninga» i kvardagen, seier Nina Elisabeth Bøe.

Ho driv NaKuHel Gjerdsvika på Brekkegarden, som snart vil bogne av velduftande, fargesterke blomster. Dessutan er ho i full sving med å etablere eit andelslandbruk på garden. Der vil medlemene i Sande hagelag bli prioriterte.

Dei har blitt ganske mange på kort tid. På Facebook tel dei 55. Det var ikkje noko Nina torde håpe for mykje på då ho tok initiativ til eit skipingsmøtet i november i fjor.

– Der finst ein del sovande hagelag, mellom anna eit i Herøy, som har ligge nede fordi det har vore vanskeleg å finne folk til styra, seier Nina.

Men i Sande var ikkje det noko problem. 11 møtte fram til stiftingsmøtet, og fem melde seg umiddelbart til å sitje i styret.

«Interkommunalt»

Sande hagelag fekk fort mange medlemer, både frå Sande og Herøy.

– Så fekk vi vite frå Hagelaget sentralt at hagelaga i Ulstein og Hareid var sovande, så det ville vere supert om vi kunne tilby dei noko.

På det nystifta hagelaget sitt første opne arrangement 7. mars, kom heile 45 personar frå Sande, Herøy og Ulstein.

Fekk tips og råd

På arrangementet fekk dei frammøtte høyre føredrag av landskapsarkitekt Mari Klauseth Hagen.

– Ho hadde mange konkrete tips og råd om korleis ein kan planlegge ein spennande hage som ikkje røper alle løyndomane sine på ein gong! Idealet er ein hage som er vakker til alle årstider, og som har mange forskjellige funksjonar: estetikk, leik, nytte, gøymde rom. Mellom anna snakka ho om korleis ein kan dele inn hagen i «rom», og på den måten få små hagar til å verke større og store hagar til å verke meir intime, seier Nina.

Hagelaget har lagt opp til minst seks ulike arrangement i 2018. På førre styremøte vart det dessutan vedteke at laget skal jobbe fram mot ein tur til Chelsea Flower Show neste år