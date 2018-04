KAN BLI OPP TIL 70 HUSVÆRE

Nyhende

– Det er rett at vi har gjort mykje i Herøy, men vi har hatt god aktivitet i dei andre kommunane også.

Det seier salssjef Odd Martin Velsvik, som sidan 2007 har selt 42 husprosjekt i Herøy og skaffa til saman 146 husvære rundt om i kommunen.

Storprosjekt i Huldalen

Dette talet vil auke kraftig etter kvart som det nye Huldal-prosjektet tek form. Her er Mesterhus Sunnmøre i gang med eit storprosjekt som med full utnytting har kapasitet til å gi eit syttitals nye leilegheiter i utkanten av sentrum.

– Vi reknar frå førti til sytti husvære, alt etter korleis området blir utvikla. Vi får sjå kva behov som melder seg etter kvart. Vi er fleksible som alltid, seier Velsvik.

Det er den tidlegare forballbana i Huldalen som i Mesterhus Sunnmøre sin regi er i ferd med å bli omgjort til eit nytt bustadområde sentralt i Fosnavåg. Dei fyrste leilegheitene vil vere innflyttingsklare seinhaustes i år.

Samtidig med at innreiingsarbeidet på den fyrste fire-mannsbustaden kom i gang rundt påsketider, starta arbeidet med oppføring av den neste av same sort.

Dei to fyrste husa får romslege leilegheiter, med tre soverom i kvar, noko som ifylgje Velsvik er ein heilt annan storleik enn det dei har bygt av fire-mannsbustader tidlegare.

– Desse leilegheitene er store nok til at småbarnsfamiliar kan bu der i fleire år før dei får behov for noko større, seier han.

Dei to neste husa som skal byggast i same rekke, får leilegheiter av den meir vanlege storleiken med to soverom.

Grei interesse

Velsvik fortel at han per i dag har selt fire av dei åtte leilegheitene som er igangsette. Det vil han kalle grei interesse i denne fasen av eit nytt prosjekt.

– Det er klart at å kjøpe bustad så tidleg i prosessen kan vere vanskeleg for nokre. Men fordelen med å vere tidleg er at ein då kan få gjort endringar utan at det kostar noko ekstra.

Med barnehage i eine enden, og leikeplass i den andre, vil Mesterhus sitt nye prosjekt i Huldalen vere særs veleigna for småbarnsfamiliar. Men prosjektet ser ut til å appellere også til andre familietypar. Mellom dei som har kjøpt til no, er det ifylgje Velsvik både småbarnsfamiliar og meir veletablerte som vil ha seg ei enkel buform med gangavstand til sentrum.

– Eg vil tru at storleiken på desse fyrste leilegheitene gjer dei veleigna for både den eine og den andre, seier Velsvik.

Steg for steg

I den fyrste utbyggingsfasen er det planlagt til saman 16 husvære fordelt på fire bustader. Veganlegg og annan infrastruktur vil bli gjort ferdig slik at bygging av hus nummer tre og fire kan starte etter kvart som kjøparane melder seg.

Dette prosektet er ikkje det einaste Mesterhus er i gang med for tida, og Velsvik strekar under at den vidare framdrifta i Huldalen også er eit spørsmål om kapasitet.

– Men vi skal fyrst fullføre utbygginga på den sida av bana vi no er i gang med, seier han.

Må sjå kva folk vil ha

Kva som vil kome på den andre sida av bana kan han ikkje seie noko om på noverande tidspunkt. Her må ein sjå kva som melder seg av interesser og behov.

– Vi må sjå kva folk vil ha, og så vil vi tilpasse oss marknaden anten det er blokker aller andre typar hus. Vi er opne for det meste, seier Velsvik.