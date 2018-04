Cupfeber i Fosnavåg

Nyhende

I første ordinære runde av NM i fotball for menn vart Ålesund by si store fotballstoltheit send heim nærast i skam. Vanlegvis tek fotballspelarar eit tap med fatning. Men folk skal vere klar over at dette verkeleg svei, både for Lars Bohinen, dei godt løna spelarane hans og AaFK som klubb. Dei hadde blitt slått, attpåtil av eit lag som held til fire bruer og mange svingar vest for Ulsteinvik. Mange av AaFK-spelarane visste truleg ikkje om Bergsøy, ein gong. Men det gjer dei no!

Etter ein fantastisk andreomgang der innsatsen lyste utanpå Bergsøy-skjortene enda det med 2-1 til herøyværingane. Medan AaFK spelte best før pause, fekk Bergsøy blod på tann og avgjorde kampen – faktisk heilt fortent – til sin fordel.

Nokre meiner cuptriumfen var historisk, at det var den beste prestasjonen av eit Bergsøy-lag nokonsinne. Det er å ta litt hardt i. Det er nok å minne om «gullalderen» for 35-40 år tilbake. Bergsøy hadde også eit opphald på nest høgste nivå, der AaFK no held til. Men at sigeren over AaFK var enormt bra. Det kan ingen ta ifrå Toni Sandanger og hans menn.

Innsatsen set Bergsøy, Fosnavåg og Herøy på kartet. Sigeren over AaFK var den største overraskinga i første runde. Ein slik triumf gir inspirasjon langt inn i ryggmargen, ikkje minst til dei yngre gruppene i laget. Der vert det jobba veldig bra for tida. Unggutane vi hadde bilde av i Vestlandsnytt etter 4-0-sigeren over Volda sist fredag, talar sitt tydelege språk.

Neste hinder på vegen mot Ullevaal er Kristiansund frå Eliteserien. Om Bergsøy skulle klare «noko» i denne kampen, vil det vere ein enorm prestasjon. Laget har ingenting å tape. Skal tru om det kjem 2.000 tilskodarar til kampen, onsdag 2. mai? Det fortener Bergsøy no. Møt opp og gjer andrerundekampen til ein ny festdag!