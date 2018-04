Alvor for lunde og krykkje

Nyhende

Ein ny rapport frå BirdLife International syner at sjølv tidlegare talrike og utbreidde artar står i fare for å verte utrydda. Globalt står kvar åttande fugleart i fare, blant dei krykkja, lunden og snøugla.

– Kvar gong vi tek på oss denne kartlegginga ser vi sakte men sikkert at fleire artar blir utryddingstruga. Før var dette snakk om sjeldne artar på aude øyer, men no ser vi altså at eingong utbreidde artar som lunde, krykkja og snøugla blir råka, seier Tris Allison, forskar for BirdLife International, til avisa The Guardian.

Årsakene til den katastrofale utviklinga er knytt til jordbruk, hogst, framande artar, jakt, overfiske og klimaendringar.

Lunden og krykkja er sårbare

I rapporten går det fram at lunden og krykkja har blitt kategoriserte som «sårbare». Dette er kategorien før «sterkt truga». At ein art blir rekna som sårbar vil i praksis seie at der er ein 10 prosent sannsynlegheit for at arten kan vere heilt utrydda innan 100 år.

– Høgaste alvor

Vår lokale ornitolog og dyreentusiast, Alv Ottar Folkestad, seier dette er ein rapport som ber sterk fagleg tyngde.

– Denne rapporten må vi ta på høgaste alvor. Den baserer seg på ekspertise og feltobservasjonar frå heile verda. Dette er ei varsellampe. Det at lunden og krykkja hamnar på denne lista viser ein reell fare for at den kan kome til å forsvinne, seier Folkestad.

Det at fuglen forsvinn er eit forkasteleg og trist kapittel i seg sjølv, men der er ein ting som er endå meir skremmande med denne rapporten.

– At fuglane forsvinn er trist, men det som er verre er at fuglane er ein del av eit vitalt kretslaup i naturen. Forsvinn fuglane får det kritiske ringverknadar gjennom heile økosystemet, forklarar Folkestad.

Eit lite lyspunkt

Sjølv om rapporten teiknar ein dyster tilstand i verdas fugleliv er der også gladhistorier å hente. Ifølgje BirdLife ville 25 fugleartar vore utrydda dette hundreåret hadde det ikkje vore for målretta tiltak for å redde fugleartane. Med andre ord kan det gjerast tiltak for å snu trenden.