Vi har alle vognene på plass. No skal lokomotivet pleiast!– Vi har alle vognene på plass. No skal lokomotivet pleiast!

Nyhende

– Eg hugsar ikkje heilt kva som skjedde i minutta etter kampen. Eg klarte ikkje å sitte i ro og gjekk berre rundt og vasa. Vi visste vel ikkje heilt kva som trefte oss, smiler Tom Beddari.

Vi sit på kontoret hans på Havila Stadion Fosnavåg. Sola skin og dagens aktivitetar på stadion har så vidt byrja. Vi snakkar sjølvsagt om cupbomba som small i Fosnavåg førre veke då Bergsøy banka ut AaFK i cupen.

– Sigeren er blitt lagt merke til. Dette set Fosnavåg og Bergsøy på kartet og eg trur dette har tent engasjement hjå både spelarar og ikkje minst publikum, forklarar den daglege leiaren.

– Topp skapar breidde

Beddari opplever at interessa er stor på bygda for prestasjonen til A-laget. Akkurat denne interessa er det Tom ser som ein brennande fakkel som kan vere med på å løfte fram klubben og ikkje minst skape meir engasjement og utvikling.

– Eg har sagt det før og eg seier det igjen. Topp skapar breidde. Det er utruleg viktig å ha eit sterkt og forbiletleg A-lag, seier ein engasjert Beddari.

– Vi har alle vognene på plass. Vi har fått eit fantastisk anlegg som held kvalitet på eit høgt nivå. Vi er i ferd med å bygge opp ein veldig god treningskultur i klubben. No er det lokomotivet og ansiktet utad som må pleiast og utviklast, noko vi ser er i emning i A-lagstroppen vi har no, forklarar Beddari.

Han trur tida er moden for at ein satsar meir på A-laget.

Forbilde

Om Bergsøy har eit mål og ynskje om å bli ein endå større samfunnsaktør, meiner Beddari at det er nødvendig med gode forbilde.

– I sporten blir ein som regel dømd ut ifrå A-lagets prestasjonar. Når ein har eit sterkt A-lag blir interessa for sporten større. Berre sjå på engasjementet kring cupkampen, smiler Beddari.

Gjennom dette engasjementet ser Beddari moglegheiter.

– For unge spelarar i klubben er det viktig at ein har forbilde. Forbilde som gjer at talent har lyst til å satse i klubben. Klarer vi å skape desse forbilda i A-laget, vil vi kunne skape endå fleire festdagar som i førre veke, forklarar Beddari.

– Ein må dyrke interesse for sporten, legg han til.

Alle skal med

Sjølv om Beddari påpeikar viktigheita av eit sterkt A-lag, betyr ikkje dette at ikkje alle skal vere med. Han forklarar:

– Bergsøy skal sjølvsagt vere ein arena for alle. Vi har tilbod som skal ivareta alle. Har du lyst til å bli god skal du få lov til det. Har du lyst til å berre delta, har vi tilbod og opne armar.

Han nemner her Breiddeakademiet som eit eksempel, der ein får trene etter skulen.

– Ivaretakelse av breidde og barnefotballen er sjølvsagt ein prioritet og det skal det vere.

Klar for nok ein festdag

Sjølv om det er mykje som skal på plass før kampen, gler Beddari seg til å ta imot Kristiansund i neste veke.

– Det er klart det blir ein folkefest. Vi håpar like mange, om ikkje fleire, vil ta turen og støtte opp under lokomotivet vårt.

– Trur du Bergsøy har nok ei cupbombe på lager?

– Vi skal i alle fall gjere vårt for at vi skal klare å sleppe ei bombe, avsluttar ein optimistisk dagleg leiar.