– Her er det lov å bli god

Nyhende

– Ja, vi må no reklamere litt for oss no som fristen for å registrere seg hjå kulturskulen snart går ut, smiler Robert Skeide.

Som framleis vikarierande rektor for kulturskulen sit han og fleire lærarar rundt eit bord på kulturhuset der dei diskuterer det komande skuleåret.

Litt nytt

På timeplanen for neste år kan dei skilte med om lag 40 fag, der nokre av dei er nye for året.

– Dans for vaksne – folk frå 28 år og oppover– er eit nytt tilbod frå hausten. Det blir som heilt vanlege dansetimar, forklarar Aina J. Eliasen og Karoline Sivertsen.

I tillegg til vaksendansen kjem også det nye faget «kroppskontroll» inn i skulen. Det er eit tilbod som gjennom året består mest av turn, men også mykje grunnleggande styrketrening, yoga, kreativt arbeid/samarbeid og dans. Det er eit tilbod for elevar frå omtrent 7 år og oppover.

Til slutt ser vi at kunstfaga er attende på timeplanen.

Håpar på fleire elevar

Kulturskulen har i år hatt om lag 550 elevar. Dette er ikkje dårleg, men ventelistene er heller ikkje overfylte.

– Vi håpar heilt klart at vi kan få inn fleire elevar. Vi har kapasitet for større elevtal enn det vi har i år. Vi kunne gjerne tenke oss å ha eit elevtal på kring 800, smiler Skeide.

Han og resten av lærarane håpar også at folk har gjort seg kjende med dei ulike faga som dei har å tilby.

– Til å vere eit lite lokalsamfunn, må eg seie vi har eit rikt tilbod. Dette vil vi også sjølvsagt prøve å bli betre på å synleggjere, seier dei.

Dei er alle innom UKM og korleis dei håpar kulturskulen kan ta eit tak for å løfte fram denne arenaen som eit viktig kulturvindauge.

Ein uheldig trend

– Kulturskulen har alltid, og vil alltid handle om å stikke seg litt fram, og tørre å vise at ein klarar noko imponerande, forklarar Skeide.

Dette kan sjølvsagt vere ein dørstokk for mange, og det ser kulturskulen. Likevel er dette ein hjørnestein i kulturlivet og er det som kan gi størst utbytte både når det kjem til sjølvtillit og meistringskjensle. Det er sjølvsagt ikkje eit krav at elevar skal framføre på ei scene, men :

– Dette er noko dei har godt utbytte av, seier lærar, Nasko Nikolaev.

Akkurat derfor er det ein litt urovekkande trend som har fått fleire av kulturskule- lærarane til å heve litt på augebryna.

– Spesielt ungdommar i kulturskulen vegrar seg litt meir for å stå på scena av frykt for å ikkje vere bra nok, seier Tone G. Larssen.

Det at elevar er tilbakehaldne med å stå på ei scene er sjølvsagt ikkje uvanleg, men kulturskulen meiner å sjå dette som ein veksande, om enn ein svak, trend.

– Dette har, så vidt vi er er kjende med, med sosiale medium-kulturen å gjere. Nokre elevar har fremma bekymringar for at folk filmar og delar opptredenen på internett. Dette gjer i tur at frykta for å gjere feil blir større, forklarar dei tilsette i skulen.

Melissa Nerland nyttar høvet for å kome med ei oppmoding om at kanskje det er på tide at folk let mobiltelefonane ligge for ein gong skuld.

– Vi må gå i oss sjølv og spørje om det er viktigare å heller berre vere til stades og oppleve i staden for å skulle dele alt, seier ho og rettar seg til både ungdom og vaksne.

Lov til å vere god

– For oss er det viktig å seie at her er det lov til å vere god, og ikkje minst feile, avsluttar Robert Skeide, som gler seg over å få vere med å legge til rette for eit nytt skuleår saman med staben i kulturskulen.