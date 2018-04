«Hiv det på havet»!

Nyhende

Men vi hadde eit reelt problem, som kan forklare det vi gjorde, men det kan ikkje forsvare det vi gjorde. Vi hadde rett og slett ikkje plass til å ta vare på avfall om bord. Vi hadde ingen forbrenningsomn, eller andre løysingar som kunne handtere avfall, og det var ingen som etterlyste det heller.

Når vi skulle ligge ute i 4-5 veker var eigentleg svaret gitt på førehand. Om vi skulle ha gått i land ein gong for veka for å levere avfall, hadde bomturane stått i kø. Det er ikkje så myke anna å gjere enn å be om orsaking. Det er sjølvsagt ei mager trøyst at alle andre også har brukt havet som søppelplass, i fleire tiår, fiskarane som skal leve av havet, bør i alle fall ikkje gjere det.

Heldigvis var det heilt annleis då eg slutta på fiskeri, då tok vi vare på plasten, og garnrestar som vi skar ut. I dag har alle løysingar for å handtere avfall.

I den seinare tid har problemet med plast og anna avfall i havet stått øvst på saklista. Ein død kval med plast i magen, sette i gang ein dugnad vi knapt har sett maken til i nyare tid.

No må alle svare for handlingane sine, for vi har eit kollektivt ansvar. Men i Norge har vi ein lei tendens til å spore av, når slike problem kjem til overflata.

Vi er veldig opptekne av å fordele skuld, og fiskarane får sin del av skulda. Men det kan vere greitt å minne om at mykje avfall som kan sporast tilbake til fiskeria, ikkje er kasta over bord med vilje.

Fiskarane misser også mykje reiskap, sjølv om dei gjer alt for å unngå det, det er nemleg eit økonomisk tap. Eg har ikkje tal på kor mange bøyer og blåser med flytetau eg har vore med på å misse. Det hamna sikkert i fjøra ein eller annan stad, til irritasjon for dei som fann det. For ikkje å snakke om alle flyteringane av plast som var på garna, og som slitna av under setting eller haling, og vi kunne lite gjere.

Men, vi bør ikkje bruke veldig mykje tid på å skulde på kvarandre. Vi må snarast utvikle ny teknologi for effektiv rydding. Det er greitt å gå langs fjøra og rydde, men det kan utan tvil gjerast mykje meir effektivt.

Vi har fleire offshore-båtar liggande i opplag som kan byggast om og nyttast til ei slik opprydding. Dei kan gå langs land, og legge tjukke slangar til fjøra og suge opp plast og anna avfall, det er utan tvil teknisk mogleg.

Lys ut ein konkurranse på universitet og høgskular, og legg ein god pengepremie i potten. Eg har tru på at ungdom under utdanning er i stand til å konstruere løysingar som kan samle plasten effektivt, både frå strendene og frå ope hav. Vi har gode teknologimiljø både i oljebransjen og fiskeribransjen, som dei kan spele på lag med. La dei få utfalde seg.

Historisk sett har vi menneske vore flinke til å rydde opp etter oss, når vi har gjort dumme ting. I ei tid då mange reiser rundt på seminar og snakkar om havromet, må dette vere ei super utfordring for den maritime nasjonen Norge. Det hjelper ikkje å dyrke det dårlege samvitet, og halde rundt kvarandre, og tru at dette går over av seg sjølv.

Eventuell ny teknologi som blir utvikla til føremålet, kan seljast til andre, og skape arbeidsplassar lokalt. Men vi kan ikkje vente å sjå, vi må handle no, og styresmaktene må vere med på laget.

Eller, for å siterer Kjell «Kjellen» Bigset: «La gå, vi er allereie seint ute»!