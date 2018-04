Fylkesutvalet vil ha Ulsteinvik

Nyhende

Fylkesutvalet snudde på førre møte om på innstillinga frå kultur- og folkehelseutvalet. Med sju mot seks stemmer tilrår ein no Ulsteinvik som samlokalisert distriktstannklinikk for kommunane Hareid og Ulstein. Også Sande høyrer formelt sett inn under den komande samlokaliserte tannklinikken.

Utvalet var delt også på tvers av partigruppene. Det er felles semje om at det skal etablerast ein ny kompetanseklinikk i Ørsta, under føresett samanslåing av distriktstannklinikkane i Ørsta og Volda.

Klinikken i Ulsteinvik skal etter planen lokaliserast nær busshaldeplassen. Fylkestinget har siste ordet i denne saka, der ordførarane i Hareid og Ulstein jobbar hardt for å få tannklinikken til sine kommunar.