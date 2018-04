Vass-sikring i Gursken

Nyhende

Eit samrøystes formannskap i Sande seier ja til å bruke 100.000 kroner på å etablere ei avskjeringsgrøft ovanfor Sætre bustadfelt i Gursken.

Pengane skal hentast frå avløpsplanen, i fylgje rådmannen.

Natt til vesle julaftan 2017 oppstod det ein kritisk situasjon i området, då mykje nedbør saman med snøsmelting gav flaum fleire stadar på Gurskøya.

I nordaustre del av Sætre-feltet tok elva nytt far og kursa rett mot bustadhuset til Kato Myklebust. Stor innsats både frå kommunen og frivillige hindra store skader.

Teknisk etat slår fast at dette er eit kommunalt ansvar. Dermed kjem det no ei såkalla avskjeringsgrøft.

Kommunen har også søkt NVE om tilskot til kartlegging av kritiske punkt for elvar og bekkar. Kommunen vurderer det slik at aukande ekstremnedbør gjer det viktig å få gjennomført ei slik kartlegging. Også lenger vest ovanfor Sætre-feltet er det vanskar med mykje vatn, og teknisk etat har eit vake auge med utviklinga også her.