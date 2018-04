Skredundersøking i Gjerdsvika

Nyhende

Det har versert ei sak i Sande kommune over tid, knytt til ein dispensasjon frå kommuneplanen til omgjering frå bustadtomt til hyttetomt på gnr. 2 bnr. 14 i Gjerdsvika. I tillegg også at nabotomta kan omgjerast til hyttetomt.

Fylkesmannen skriv til dispensasjonssøknaden at støyforholda må avklarast, sidan tomtene ligg nær fylkesvegen. I tillegg er arealet avmerkt som «aktsemdsområde» i NVE sitt kart. På denne bakgrunn set Fylkesmannen no krav om dokumentasjon for at faren for skred fyller krava som er gjevne i byggteknisk forskrift. Utan slik skredundersøking vurderer Fylkesmannen å klage på eit eventuelt positivt vedtak.