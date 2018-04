Får 15.000 kroner kvar

May Hermansen/ Fosnavågrevyen

– Fosnavågrevyen likar å gi vekk pengar til lag og organisasjonar. Etter den siste revyen tenkte vi at vi rett og slett ville gi til ungdomen.

Det seier styremedlem May Hermansen i Fosnavågrevyen.

Treng nytt utstyr

Ein av dei heldige mottakarane er bandet Sjøverk, som har utgangspunkt i tidlegare musikkelevar ved Herøy kulturskule. Dei unge musikarane fungerte dessutan som husband på den siste Fosnavågrevyen, og bidrog dermed til at den lokale humorførestillinga for første gong kunne by på mykje levande musikk av høg kvalitet.

– Vi ser at Sjøverk treng pengar til både utstyr og til brakka, seier Hermansen.

Bandet øver nemleg i brakka ved sida av skateparken ved Havila stadion.

Bassist Josef Vikene snakkar på vegner av heile bandet, når han seier:

– Vi er sjølvsagt glade. Det vi treng aller mest er ein ny forsterkar, ein ny høgtalar, og kanskje nokre mikrofonar og kablar.

– Til noko som er verd det

Den andre halvparten av dei øyremerka midla går til Fritidsklubben.

– Vi håper dei brukar pengane på til dømes noko stilig lys, så dei kan ha diskokveldar eller liknande. Der er masse ungdommar som brukar Fritidsklubben, så dette trur vi kan bli bra, seier Hermansen.

Det trur Konrad Hauge Vorren i Fritidsklubben også.

– Vi er veldig takksame for å få 15000 kroner. Pengane kjem til å gå til noko vi meiner er verd det, uansett kva for utstyr det vert, seier han.

Bruker litt sjølv

Sidan arbeidet med Fosnavågrevyen er basert på frivillgheit, har overskota vore gode kvart år.

– Vi har god råd. Vi bruker ein del av inntektene på utstyr til neste revy, men vi synest også det er veldig kjekt å kunne gi vekk pengar, seier Hermansen.

Tidlegare mottakarar har vore HerøyLan, Herøyspelet og gatekunstprosjektet i Fosnavåg.