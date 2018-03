Brannen på Sandsøya truleg i sluttfasen

Nyhende

Onsdag ettermiddag vart det nok ein gong slått alarm etter at bråtebrenning kom ut av kontroll. Det skjedde nærare bestemt på Skare, sørvest på Sandsøya.

Det lokale brannvesenet på øya var raskt på plass. Nokre mål er avsvidd på Skare. Det er ikkje fare for bygningar.

- Brannen ser ut til å vere under ein viss kontroll no. Ettersløkking og oppsyn vil pågå utover kvelden.

Det sa Lars Peter Sandvik, utrykkingsleiar ved Sande brannvern, litt før klokka 19 søndag kveld.

Utrykkinga denne gongen kom nok ein gong som eit resultat av bråtebrenning som kom ut av kontroll.

Brannen vart sløkt i ulendt terreng, og ein valde ikkje å drage vasslangar oppover bakkane. I staden var det dei effektive grasbrann-piskene som dempa og avgrensa brannen. Det bles ei stund bris frå vest, men vinden løya etterkvart.

Ekstra ferjetur for å få over nyebrannbilen

Litt før klokka 18 melde Møre og Romsdal 110-sentral at brannen hadde spreidd seg opp ei fjellside. Mannskap fra Sandsøya, og seinare også Larsnes og Kvamsøya, deltok i sløkkingsarbeidet. Hovudbrannbilen blei frakta over fra Larsnes. Den største utfordringa i området var at terrenget gjer det vanskeleg å kome seg fram.

Ferjesambandet Larsnes - Voksa - Kvamsøya var forsinka på grunn av transport av brannbil. Det er venta at ruta ville gå som normalt frå klokka 19.45.