Utsett konkursopning nok ein gong

Søre Sunnmøre tingrett har nok ein gong utsett behandlinga av konkurskravet mot sjømatbedrifta Sunsea Seafood på Moltu.

Bak konkurskravet står fire kreditorar, som ifylgje deira felles advokat Erik Råd Herlofsen har uteståande om lag 18 millionar kroner som betaling for fiskeleveransar til herøybedrifta. Dei fire kreditorane er Platina Seafood As, North Sea Seafood As, Kjellsea As og Selected Seafood As.

Kravet om konkursopning skulle ha vore behandla av tingretten for ei veke sidan, men måtte utsettast då kravet ikkje var forkynt for Sunsea Seafood sin styreleiar innan fristen på 48 timar.

Måndag var det uklarheiter rundt saksøkte si økonomiske stilling som gjorde at saka blei utsett for andre gong.

Samla sett meiner tingretten at kravet om konkursopning reiser både faktiske og rettslege spørsmål som ikkje er avklara. Herunder kor vidt vilkåra i konkurslova sin paragraf 63 er oppfylte, samt kor vidt SunSea er - eller vedgår å vere - betalingsudyktig. Desse spørsmåla har partane fått frist fram til 11. april med å utgreie nærare.

I tingretten hevda saksøkjarane at Sunsea Seafood faktisk er insolvent, og viste til at det har vore langvarige forhandlingar og at saksøkte også har sett fram forslag om akkord.

Men som retten peikar på, ligg insolvens ikkje føre dersom skuldnaren sine eigendelar og inntekter samla sett kan gi full dekning for kravet. Her manglar retten oversikt, og viser til at i slike tilfelle er det rekvirenten som må føre bevis.

Saksøkte møtte ikkje då tingretten tok opp saka måndag 26. mars.