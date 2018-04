Splittar opp rute 01 i to?

Nyhende

På samferdselsutvalet sitt møte 13.11.2017 var det ei sak om ruteendringar i 2018. Der skreiv fylkesrådmannen litt om planane for ei eventuell oppsplitting av rute 01 i to samband, mellom anna med utfordringar knytte til biloppstillingsplassen ved Larsnes ferjekai.

Tanken var at ei oppsplitting på rute 12 kunne opne for ei lik oppsplitting på rute 01.

Fungerande rådmann Oddbjørn Indregård skriv til samferdselsavdelinga at han er kjend med at fylkeskommunen har fått tilbakemelding frå departementet med positivt svar på søknaden om oppsplitting av rute 12.

– Det er opplagt eit stort behov for betring av reisetilbodet i rute 01 for fastbuande, næringslivet og andre reisande, skriv Indregård. Han minner om at sambandet har berre ni rundturar på kvardagar.

– Dette gir lang reise- og ventetid, og er sårbart ved driftsstans av teknisk eller vermessig art. Sjølv korte driftsstansar medfører ofte i praksis at øyane i Sande vert isolerte i fleire timar, skriv han.

Hovudtyngda går til øyane

Indregård meiner at med to ferjer i dette sambandet, vil frekvensen kunne doblast i delar av døgnet, noko som gir eit heilt anna tilbod enn i dag.

– Eg vil likevel understreke at hovudtyngda av trafikken i rute 01 går mellom Larsnes og øyane i Sande, og ei eventuell splitting i sambandet må tilpassast dette faktum, heiter det i innspelet.

Oppsummert uttalar kommunen seg positiv til at fylkeskommunen vurderer tiltak som kan betre ferjetilbodet i rute 01. Kommunen ynskjer å vere ein part i dette arbeidet, og imøteser difor informasjon og ein vidare dialog.

Eit anna spørsmål i saka er korleis ei eventuell innsetting av endå ei ferje på rute 01 vil påverke og eventuelt styrke ferjeavløysingsmidlane som er planlagde til finansieringa av Sande Fastlandssamband.