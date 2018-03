Må auke «heime og ute»

Nyhende

-Kystrutekontrakten kjem i tillegg til mange andre spennande prosjekt. Det er summen av alt dette som gjer at vi må til med ei styrking av organisasjonen, seier adm. dir. Stig Magne Espeseth ved Havyard Design & Solution i Fosnavåg.

Det er ikkje så veldig lenge sidan designavdelinga til Havyard hadde for mykje folk og måtte gjennom ei tilpassing til lågare aktivitet. No har situasjonen endra seg i positiv lei, noko som igjen har gitt behov for å auke den faste bemanninga.

-Det har skjedd mykje positivt i det siste, og om vi får tak i den rette kompetansen blir det fleire fast tilsette både i Fosnavåg og ved avdelingane våre i utlandet, seier Espeseth.

I tillegg til førti tilsette ved hovudkontoret, har Havyard Design & Solution tjue personar i arbeid ved Polen-kontoret og det same i Kroatia. No blir det tale om ein auke på 15-20 personar ved dei tre kontora til saman.

-Vi aukar staben alle plassar, men delar av kapasitetsbehovet kan vi hente gjennom innleige, eller vi kan sette bort designpakkar til andre, seier Espeseth.

Stramt program

Skipsdesignarane til Havyard kjem til å få det travelt framover med 12 ferjer, ein brønnbåt og eit vindmølleskip som skal gjennomførast i tillegg til dei fire kystruteskipa. Nokre av prosjekta vil bli avslutta samtidig med at ein tek til på nye.

Kontainerskip til Grønland

I tillegg skal Havyard levere sine fyrste kontainerskip-design og kjem dermed inn på eit nytt og spennande segment.

Det er det grønlandske selskapet Royal Arctic Line som melder at dei har valt Havyard sitt design for to kontainerskip som skal byggast i Bilbao i Spania.

Kontrakten mellom verft og reiarlag blei signert sist fredag og har atterhald om at endeleg finansieringsløysing blir godkjend av styret i reiarlaget, melder Maritimt.com.

Blir mykje jobbing

-Vi har meir enn nok å gjere for tida, og det blir nok ein del kveldsjobbing framover både våren, sommaren og hausten. Men vi har ein kjempemotivert organisasjon som går spennande tider i møte, seier Espeseth.