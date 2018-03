Flyttar Larsnes-kaier

Nyhende

I innstillinga til ei sak på komande møte i NTM-utvalet heiter det at kommunen vil ta imot tilbodet frå frivillige om ferdigstilling av sandstrand i Larsnesvika, jf. ei sak som har vore oppe tidlegare.

Ein ser føre seg ein operasjon som kan minne om ei rokering i sjakk. Ei utfordring med dagens ambulansebåtkai er at det hopar seg opp med sand og gir dårleg tilflot. No opnar teknisk etat, som har vore på synfaring saman med helseføretaket og andre, for at ambulansebåtkaia vert flytta litt sør, til der gjestebryggene ligg i dag, på austsida av ferjekaia.

Planen er vidare at gjestebrygga vert flytta over på andre sida av vika, framfor bankbygget.

Til saka høyrer det også ein intensjon om å jobbe vidare for å få betre løysingar for ambulansebåtkaia på Voksa. Her vil ein legge brygga nærare ferjekaia og få etablert ein betre landgang.

Investeringa på 350.000 kr er det tidlegare avsett midlar til. Ein vil også søkje helseføretaket om støtte.