Brassane førebur seg til festkveld

Repertoaret er henta frå det beste av populærmusikk og kjende musikalar. Brassane, som vi gjerne kallar dei, har fått med seg ein mannleg og ein kvinneleg songar av internasjonalt format, og lovar publikum ein uforgløymeleg kveld i Herøy si gjævaste storstove.

Dirigent Kjellstein Knotten i Herøy Brass har over ei årrekke hatt fleire musikalske samarbeid med kjende artistar og songsolistar. Denne gongen er det Birgitte Grytten Velsvik og Stephen Brandt-Hansen som blir henta inn; begge er internasjonalt kjende songkapasitetar og begge har sunge med brassane tidlegare. Spesielt Brandt-Hansen har fleire gode minne frå konsertsamarbeid med Knotten, og er raus med ros til dirigenten.

Ros frå Brandt-Hansen

– Kjellstein har ei sjeldan god musikkforståing, og sjølv om han byr på fleire viktige musiske kvalitetar, er han ein særs audmjuk person. Han er utan tvil den minst «selviske» dirigenten eg nokon gong har jobba med. Det spesielle med Kjellstein er at han likevel klarer å overtyde musikantane sine om at dei kan få til noko som dei eigentleg ikkje trur dei er kapable for. Han torer å utfordre dei, og i denne prosessen er det sjølvsagt viktig med gjensidig tillit.

– Forutan å meistre dette med brassdireksjon, så er Kjellstein særs dyktig på å høyre og forstå totaliteten i lydbildet, som til dømes fraseringa til vokalistane. Denne typen detaljar er nok det som har imponert meg aller mest, har Brandt-Hansen tidlegare uttrykt om Herøy Brass-dirigenten.

Songartistar av høg klasse

Stephen Brandt-Hansen skildrar seg sjølv meir som ein artist enn som ein songar.

– Det er som musikalartist eg trivst aller best. Alt eg gjer på scena handlar om å formidle, og det å klare å gripe publikum. For å kunne lykkast med dette er det tre komponentar som må stemme, og alle må stemme på ein gong – konsentrasjon, presisjon og den leikne kjensla. Målet er å vere i eitt med meg sjølv og det eg ønsker å formidle, forklarer den joviale og populære artisten.

Birgitte Grytten Velsvik har også vore gjestevokalist for Herøy Brass tidlegare; den gongen var det Rein Alexander som var makker på duettane. Grytten Velsvik har medverka i store roller i fleire av dei kjende operaene, slik som til dømes «Tryllefløyten» og «Figaros bryllaup». Songarinna jobbar frilans på ulike scener i Norge og i utlandet, og gler seg veldig til å kome tilbake til Fosnavåg konserthus.

Også «brassane» gler seg

Herøy Brass deltok nyleg i Noregsmeisterskapen i sjangeren brass i Grieghallen i Bergen, og Kjellstein Knotten lovar at musikantane hans er i toppform. Med det flotte repertoaret som brassane øver seg på for tida, er spelegleda og inspirasjonen til å eksponere seg for sitt forventningsfulle heimepublikum truleg større enn nokon gong.

– Vi gler oss skikkeleg alle og einkvar, og vi håper på stappfullt hus og stormande jubel – det er då vi er aller best, smiler dirigent Knotten.

Publikum kan gle seg til perler som «Bohemian Rhapsody», «Caruso», «Har du fyr», «Du måste finnast», «On My Own» og tittelmelodien for konserten, «Come What May» – berre for å nemne nokre.

Brassane oppmodar publikum om å vere tidleg ute med å skaffe seg billettar, for med nemnde duo av songsolistar på plakaten trur dei det blir smekkfullt i Fosnavåg konserthus.