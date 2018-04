Besøkstala avgjer om kyrkjer må stengast

Nyhende

I Norge er det 1.625 kyrkjer. Gjennomsnittsalderen på kyrkjene ligg på om lag 80 år, i fylgje eit rundskriv frå departementet som er sendt til alle kyrkjesokn, kommunar og fylkeskommunar.

Den store utfordringa er etterslepet på vedlikehald, som i fylgje statssekretær Ingolf Movatne utgjer ein samla sum på nærare 15 milliardar kroner.

Det seier seg sjølv at med dagens løyvingar, der kyrkjene i stor grad er avhengige av godvilje frå kommunane, så går ikkje reknestykket opp. Dei som driv kyrkjene klarar rett og slett ikkje å halde tritt med vedlikehaldsetterslepet. Situasjonen vert omtala som «prekær».

For å løyse situasjonen ser departementet føre seg at det er bruken av kyrkjene, i hovudsak basert på besøkstala til gudstenestene, vil avgjere kva kyrkjer ein skal satse vidare på.

Er det til dømes fire kyrkjer i ein kommune, kan resultatet i fylgje Movatne bli at ei eller to av kyrkjene vert drivne vidare. Ein høvesvis større pott med pengar vil soleis gå til dei «aktive kyrkjene».

Kva med dei passive kyrkjene som blir ståande att, spør kanskje enkelte.

Noko av poenget med denne prosessen er at det offentlege gir frå seg både eigarskap og dermed også driftsansvar i kyrkjene som etter ein lokal prosess vil bli omdefinerte til passive, eller utrangerte.

Det må bli opp til kommunane og dei enkelte bygdelaga korleis desse kyrkjene skal drivast vidare. Det er ikkje ei sak for Kyrkjedepartementet, skriv Movatne. Likevel syner han til liknande prosessar på dei britiske øyane, der ei rekkje kyrkjer har blitt omklassifiserte og i dag er i bruk til heilt nye føremål, til dømes som forsamlingslokale.

Nokre kyrkjer kan ikkje definerast om til andre føremål. Det gjeld dei som er verna. Dei av dei verna kyrkjene som ikkje lenger kan reknast som «aktive», vil få ein nyoppretta status som «kyrkjemuseum». Desse blir opne til dømes for vitjingar av turistar, - enkelte dagar om sommaren.

I høyringsskrivet vert det opna for å late «sognebarna» syne kva kyrkja faktisk betyr for dei. I skrivet, som vart sendt ut til kommunane like før påske, heiter det mellom anna:

Til dømes vil det vere interessant å sjå besøkstala i påska og andre høgtidsdagar. Viss det viser seg at besøkstala er aukande i kyrkja, så gjenspeglar dette ei interesse og eit ynskje frå publikum om at deira kyrkje bør hamne inn under kategorien «aktiv», og dermed kan sikre seg ein større del av potten med pengar både frå kommune og stat.