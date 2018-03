– Ikkje legg ned skulen

Nyhende

Det skriv tilsette ved Sandsøy oppvekstsenter i ei høyringsfråsegn til Sande kommune. Innleiingsvis strekar dei under kor viktig det er med skule i bygda, spesielt fordi dei held til på ei øy utan fastlandssamband.

I fråsegna vert det opplyst at trivselen mellom dei tilsette er høg, noko som viser att i eit svært lågt sjukefråvær. Det er også lågt fråvær mellom elevane.

– Når det gjeld jobbane våre, må vi få tid til å planlegge og omrøme oss. Det er ikkje sjølvsagt at vi er interesserte i å bli overførte til ein annan skule i Sande, skriv dei mellom anna.

«Ser den einskilde eleven»

På ei lita eining har ein større moglegheit til å sjå den einskilde eleven og deira behov, heiter det også.

– Som pedagogar ser vi også klare utfordringar om ein kvar dag skal sende elevar ut på ei lang og slitsam reise med buss, båt eller ferje. Dei ser det heller ikkje som realistisk at ferjerutene kan endrast som omtala i saka.

Dei tilsette trur vidare at det vil svekke og vanskeleggjere skule-heim-samarbeidet når ein har større fysisk avstand til skulen, og må ta både bil og ferje for å møte opp der.

– Skulen som treffstad og samlingspunkt i bygda må heller ikkje undervurderast.

Dei tilsette nemner dessutan at skulen er ein viktig arbeidsplass på øya, med stabile tilsette som har hatt jobben sin her i mange år.

– Vi som er tilsette på Sandsøy oppvekstsenter meiner at ingen av alternativa er aktuelle per i dag. Vi ynskjer å behalde dagens struktur ei tid til framover, avsluttar dei tilsette.

Foreldra vil ha det som no

Foreldrearbeidsutvalet ved Sandsøy skule slår fast at det er ei samla oppfatning i FAU at dei aller helst vil behalde skulen som han er i dag.

– I alle fall fram til Sande Fastlandssamband er realisert og ein har ein veg å køyre på, skriv foreldra, som kjem med fleire årsaker til at ein ikkje går inn for framlegga som inneber nedlegging på Sandsøya. I hovudtrekk er det grunngjeve slik:

* Borna får lang og strabasiøs reiseveg. Det vert altfor travelt for dei å pendle kvar dag,

* Ferjetilbodet som vi har her i Sande har vist seg å vere ustabilt i periodar, og havstykka som skal forserast er i delar av året svært verharde.

* Fleire av borna på øya er allereie med på fritidsaktivitetar på Gurskøya og i Vanylven, dette vert ikkje mogleg dersom ein skal pendle til/frå skule i tillegg.

* Det lokale samhaldet vert forringa, borna må reise for å vere med vener.

* Samarbeidet heim-skule vert vanskeleg og dårlegare og i verste fall vil det forsvinne heilt.

* Ei bygd treng ein skule. Dersom ikkje bygda har ein skule, vil ikkje folk busette seg i ei bygd, eller verte verande i ei bygd. Trass i at barnetala går ned, må ein tore å håpe på at trenden kan snu.

Sandsøy/Voksa-foreldra meiner bestemt at det er urimeleg å sette to øyar opp mot kvarandre, der den eine eventuelt beheld skulen og den andre ikkje.

«Begge øyane treng skulen»

– Begge øyane treng og bør få behalde skulane sine inntil vi veit meir om sambandet og der ligg ein plan føre, skriv dei.

FAU på skulen ynskjer likevel å støtte Sande Vest sitt framlegg om ei komande utgreiing kring meir bruk av IT-løysingar i skulen. Foreldra meiner ei slik satsing kan resultere i eit framtidsretta verktøy som kan gje elevar på alle skular eit breiare tilbod.

Elevane: – Her trivst vi

Elevane ved Sandsøy oppvekstsenter skriv at dei trivst og har det godt på Sandsøy skule.

– Det er viktig at dei får gå på skule der ein veks opp. Nærleiken til lokalmiljøet har vore ein viktig faktor fo trivselen. Her kan ein til dømes vise til samarbeid mellom oppvekstsenteret og helselaget gjennom tiltaket «Matglede», heiter det i innspelet.

Her vert det slått fast at det at det er uaktuelt med strukturendringar før fastlandssambandet kjem.

Elevane ved skulen ser det som kritisk for bygda dersom ein ikkje har eit oppvekstsenter, og trur sjansane for at fleire vil etablere seg på øya minskar dersom oppvekstsenteret forsvinn. Skulen er i dag den viktigaste sosiale arenaen for elevane, også etter skuletid.

– Slik elevrådet ser det vert det ei belastning for elevane dersom reisetida per dag, for å kome seg til og frå skule, kan kome opp i tre timar, heiter det i fråsegna frå elevrådet.

Elevane ser også at dagane kan verte meir hektiske og at det igjen kan by på større utfordringar i høve fritid og fritidsaktivitetar. Dei konkluderer med at skulestrukturen bør vere som i dag. På heimeskulen lærer dei mykje og oppnår gode resultat, heiter det mellom anna i fråsegna som har kome kommunen i hende.