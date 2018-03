– Slik er konsekvensane

Nyhende

Ok, lat oss snakke litt om mobbing. I dag torde eg for første gong å konfrontere ein av mine tidlegare mobbarar. Etter det tok eg motet til meg for å skrive dette.

Eg har ikkje løysinga på korleis vi kan få stoppa mobbing. Men eg kan fortelje litt om konsekvensane av det. Eg sit her, 24 år gammal, med ei hud som er lappa saman av over 500 sting, og sju sjølvmordsforsøk bak meg. Post-traumatisk stress, depresjon, angst. Ingen utdanning, ingen jobb. For å sette ei tidsramme på det, kan eg seie at den alvorlegaste mobbinga gjekk føre seg frå eg var 6 år gammal til eg var 16. Men det heldt på sporadisk fram til eg var 20. Vi snakkar fysisk og psykisk mobbing, på veg til skulen, på skulen og på veg heim. Og det stoppa ikkje der, for etterkvart blei det også uthenging på internett. Eg fekk aldri fred.

Eg skal fortelje kva som skjer med hjernen din når du får høyre noko dag ut og dag inn. Ein byrjar å tru på det. Den dag i dag står eg framfor spegelen på badet og «høyrer» dei orda som blei sagde. Og det er etter fire år med knallhard jobbing i DBT behandling. Eg veit ikkje om eg nokon sinne kjem til å bli kvitt desse automatiske tankane. «Du er stygg», «du er dum», «det einaste du duger til er å bli sumobrytar», «fleskeberg», «grisenase», «du er ekkel», «du fortener ikkje å leve», «du høyrer ikkje til her», «du blir aldri bra nok», «du er feil», «ingen likar deg uansett», «du burde berre døy». Alt dette, og enda meir, høyrde eg om lag kvar dag i over ti år. Og det har etsa seg fast på hjernen, skapt eit grueleg tankemønster det er omtrent umogeleg å kome seg ut av. Og for ikkje å snakke om det fysiske ved det. Kvar gong nokon gjer ein brå bevegelse rundt meg forventar eg eit slag. Eg forventar å bli lugga, spytta på, skubba. Og det er så slitsamt å gå med alle følarane ute, å heile tida vere på vakt, så mange år etterpå.

Du kan kanskje tenke «og så da? Ta deg saman, det er lenge sidan». Og eg skulle verkeleg ønske at det var så lett som å ta seg saman. Men mobbing set spor. Djupe spor. Og eg tenker støtt at eg skulle ønske eg var som «alle» andre 24-åringar, eg hadde gitt verda for det. Men sånn er det ikkje. Men eg har bestemt meg for at eg ikkje la meg knekke meir, eg ikkje skal leve livet. Eg vil følge draumane mine. Sjølv om eg kanskje må gjere det i ei anna rekkefølge, eit anna tempo, enn det som er «normalt». Sjølv om det skremmer vettet av meg.

Og ein del av det, er å skrive dette her. Ein del av det er å oppfordre alle foreldre, familiar, lærarar, bussjåførar, folk i nabolaget, kollegaer, alle, om å vise omsorg for kvarandre. Det kan vere vanskeleg å gå inn i ein situasjon og prøve å stoppe mobbing, men vær så snill å prøve. Ikkje snu ryggen til. Ikkje oversjå det. Vis at du ser det. Eg hugsar så utruleg godt ein episode på skulen der ein lærar kom bort til meg, klappa meg på skuldra og sa «eg ser deg. Eg ser du har det vanskeleg». Og eg sette så utruleg pris på den vesle augeblinken der. Det gav meg det eg trengde for å halde ut ei lita stund til.

Og berre så det er sagt, dei som mobbar kan ha problem sjølve. Men det er inga unnskyldning for å få lov å herse med andre. Så vær så snill, vis omsyn, vis omsorg, og be om hjelp.