– Samla pasientbelasting vert større om dei må reise til Hareid

Nyhende

– Ved kontoret i Ulsteinvik er det i utgangspunktet rundt 2.700 pasientar. På Hareid er talet 1.200. Dessutan må vi ha i mente at pasientane frå Sande vil få langt større praktiske vanskar med å måtte reise til Hareid enn Ulsteinvik.

Eit godt tilbod i dag

Det seier tannpleiar Monica Garshol og klinikkleiar/tannhelsesekretær Kristin Våge. Vi har møtt dei to i tannklinikken på Larsnes. Der er det ambulerande tannlege utsendt frå Ulsteinvik ein dag i veka, og tannpleiar to dagar i veka.

– Grovt rekna har vi ansvar for alle som har rett på gratis tannbehandling, ein teneste som er lovfesta etter prioriterte grupper. Kontrollar tek vi ofte på Larsnes, men når det er snakk om meir komplisert tannbehandling må dei reise til Ulsteinvik. Slik praksis har vi hatt dei siste seks-sju åra, og tilbakemeldingane fortel at dette tilbodet fungerer godt, seier Garshol og Våge til Vestlandsnytt.

Praktisk meir tungvint

Dei nyttar høvet til å rose pasientane frå Sande som møter til avtalte timar og reiser langt for tannbehandling. Men:

– Vi fryktar at ein ny storklinikk på Hareid vil resultere i eit langt dårlegare tilbod, der til dømes ungdom må ta buss frå Larsnes til Ulsteinvik, og deretter vente på ny buss som tek dei til Hareid. Hugs også at mange av pasientane allereie har reist frå dei ytre øyane i Sande, seier dei to.

– Så dette handlar ikkje om ynskja til dei tilsette?

– Ikkje i det heile. Omsynet til pasientane veg tyngst. I dette bildet høyrer også det faktum at det er ei svært stabil og god teneste i Ulsteinvik, med eit fagleg sterkt miljø som vi er redde kan endre seg viss ein går til det steget å flytte distrikstannklinikken i Ulsteinvik, seier Garshol og Våge.

– Kjenner olitikarane til alle sidene av denne saka?

Dei stussar også i saksinnstillinga til møtet i kultur- og folkehelseutvalet, der det med sju mot fire stemmer vart tilrådd å flytte DTK-Ulsteinvik til Hareid.

– Det er ikkje tatt omsyn til pasientane frå Sande, som Ulsteinvik har ansvaret for, i denne utgreiinga. Difor kan det vere grunn til å spørje om medlemene av utvalet faktisk kjenner til alle sidene av saka og alle konsekvensane av kva eit slikt vedtak vil gje, seier Monica Garshol og Kristin Våge.

Når dei no tek bladet frå munnen er det fordi dei meiner det er viktig at allmennheita og pasientane får kjenne til kva som er realitetane i saka.

Ulstein vidaregåande skule

– Hugs også at mange av pasientane ved kontoret i Ulsteinvik er elevar ved Ulstein vidaregåande skule. Det er praktisk, raskt og effektivt med time i Ulsteinvik framfor å måtte reise til nabokommunen. Dette er eitt av fleire moment som vi fryktar ikkje har vore med i dei fylkespolitiske vurderingane så langt i saka.

Garshol og Våge peikar også på at DTK-Ulsteinvik stundom også, direkte og indirekte, supplerer tannhelseklinikkane i Fosnavåg og Vanylven. Med endå større avstand til den nye klinikken kan det få negative fylgjer også for desse klinikkane, meiner dei.

Vaagen: – Blir meir utilgjengeleg

Sande-ordførar Dag Vaagen meiner saksutgreiinga er mangelfull.

– Eg har lese gjennom saka som var til behandling i det fylkeskommunale kultur- og folkehelseutvalet. Der står det ingenting om eit vesentleg poeng i saka, nemleg at tilbodet også gjeld pasientar frå Sande, seier Vaagen til Vestlandsnytt.

Han var frå før ikkje kjend med alle sidene av korleis det offentlege tannhelsetilbodet vert organisert lokalt.

– Dei som skal bestemme i denne saka må i alle fall kjenne alle sidene av saka. Eg kjem no til å engasjere meg meir, etter å ha fått kjennskap til korleis tilbodet er, og måten saka er køyrd fram på.

– Det gjenstår å behandle saka i fylkesutvalet og fylkestinget. No er det viktig at alle impliserte får kjennskap til at det å flytte hovudkontoret frå Ulsteinvik til Hareid, vil gje eit tilbod til sandssokningane som er meir utilgjengeleg enn i dag, seier Vaagen.