Kvar forsvann skulen vår?

Nyhende

– Vi stiller oss svært undrande til kvar Gjerdsvika skule forsvann hen i høyringa som er sendt ut. Ingen av alternativa der inneber framleis drift av Gjerdsvika skule.

Slik står det i høyringsuttalen som foreldrerådet ved Gjerdsvika oppvekstsenter sender til Sande kommune om skulestrukturen i kommunen.

Vidare vil rådet appellere til dei lokale politikarane i bygda.

– Vi er glade vi har politikarar i bygda som kan sørge for at Gjerdsvika skule er med i handsaminga av saka heilt til siste vedtak er gjort.

Står opp for skulen

Etter å ha hatt eit møte i foreldrerådet denne veka er Gjerdsvikarane klare på ein ting. Dei stiller seg samla bak eit sterkt ønskje om å behalde ein sosialt levande og fagleg god skule i bygda.

Spørjande til omstillingsgruppa

I høyringsuttalen manar dei også til kritiske spørsmål rundt kor vidt omstillingsgruppa har vore grundige nok i sitt arbeid, og om alle nødvendige spørsmål er svara på.

– Vi stiller oss kritiske til kvaliteten på omstillingsgruppa sitt arbeid. Kor stor økonomisk og pedagogisk gevinst vil det eigentleg vere i å legge ned Gjerdsvika skule? Det har vi ikkje fått eit fullgodt svar på. Er gevinstane store nok til at det er verdt det? heiter det.

Foreldrerådet stiller altså spørsmål om alle faktorar er nøye vurderte og påpeikar viktigheita av grundig pedagogisk utgreiing rundt elevane sitt utbytte, blir vi forklart av leiaren, Asbjørg Muren Ulvund.

Spørsmål om moglegheita for at Gjerdsvika kan huse 1.-4- klasse for Gjerdsvika og Gursken er også noko dei vi ha eit klarare svar på.

Krev kvalitet, om ikkje anna

For foreldrerådet verkar det som at skulen allereie ar avskriven. Det er derfor viktig å presisere at dette framleis er på eit høyringsstadium og at det ikkje er fatta politisk vedtak i saka.

Uavhengig av det er det eit siste punkt som går ut ifrå eit «i-verste-fall-scenario». Rådet seier at om skulen skal vekk vil foreldrerådet stille krav til at elevane skal ha skuleskyss via nye-vegen i Haugsbygda, og at det blir fulldeling i faga norsk, engelsk og matematikk frå 1.–7. trinn.