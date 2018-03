Kulturelevar på lokalturne

Nyhende

Kvart år har kulturskulen ei veke der dei tek med elevar og reiser på ein liten lokalturne. Denne veka var det tid for årets rundtur i kommunen.

Vil auke rekrutteringa

Målet med turneen er, ikkje overraskande, å få enda fleire søkjarar til kulturskulen den komande hausten. Som skrive tidlegare har det vore litt nedgang i søkjartalet til kulturskulen.

– Jantelova er gravlagd, og no er det lov å vere god – kvar på sitt stadium, det ser vi på alt dei unge presenterer, og for mange er det ein litt høg «dørstokk» å trakke over, dette å opptre for andre på ei scene, om ho er lita eller stor, men dette er også ein viktig del av det å vere kulturskuleelev, seier vikarierande rektor, Robert Skeide, som skyter av elevane i kulturskulen som har deltatt.

Mange unge talent i sving

Til saman var om lag 200 kulturskuleelevar i aksjon denne veka på song, fiolin, gitar, trekkspel, blåseinstrument, piano, keyboard og drama.

– Det er ikkje spøk å skulle stille opp å spele eller synge for sine eigne klassekameratar, men vi trur det har gått bra denne gongen også, så no kan alle ta påskeferie med godt samvit, fortel Skeide.

Først ut til å få besøk var Møre barneskule (barnetrinnet). Etter dette gjekk det slag i slag med besøk hjå Nerlandsøy, Blåhaugen, Einedalen, Moltu, Tjørvåg og til slutt Leikanger skule.

– Vi samla også 250 barnehageborn for to samlingar i kulturhuset, fortel Skeide til Vestlandsnytt.

Under desse førestillingane var hovudattraksjonen naturlegvis alle 5 åringane, eller rosarussane, som spelte minitrompet. 50 femåringar i Herøy får kvar veke vitjing av Tone G. Larssen i barnehagen, der ho instruerer borna i å spele trompet.

– Dette er eit tilbod som vi trur Herøy er ganske åleine om i vår del av landet, og dette burde vise att på rekrutteringa både til skulekorpsa og vaksenkorpsa etter kvart håper vi.

Nye tilbod

Kulturskulen kan elles skilte med fleire nye tilbod til hausten med kroppskontroll og vaksendans. Det vil også bli forsøkt å få liv i kunstfaga.