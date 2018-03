Han skal leie Explore Fosnavaag

Nyhende

– Eg gler meg til å byrje i arbeidet med å sette opp ulike produkt. Målet er oppstart til årets sommarsesong, fortel Marvin i ei pressemelding.

Marvin er oppvaksen på Kopperstad, og har busett seg der med familien.

Startar «Explore Fosnavåg» Startar knutepunkt for opplevingstilbod Explore Fosnavåg skal vere eit knutepunkt for aktivitetar og opplevingstilbod i Fosnavåg og omland.

Organiserte turar med guide

– Eg er mykje ute i friluft og er godt kjend med både lokalsamfunn og turmoglegheitene vi har i nærområdet. Det er viktig for besøkande å få med seg dei små skattane som kan opplevast her. Mindre kjende attraksjonar og turområde er vanskeleg å finne når ein ikkje veit kor ein skal leite, seier Marvin.

Han synest det ofte ikkje er nok å peike ut ei retning for kvar ein kan finne turområde og opplevingar til turistar som er på besøk.

– Organiserte turar med guide vil gjere det enklare å synleggjere for besøkande kva dei kan oppleve hjå oss. Vi satsar på å tilby alt frå toppturar, fjøreturar, dykking, kajakk og familievennlege produkt. Berre kreativiteten set grenser, for her kan vi oppleve mykje både over og under havet.

Potensial i lokale kundar

Han ser også potensial i lokale kundar, og meiner at mange veit for lite om moglegheitene her ute i havgapet. Marvin ser føre seg at dei kan kom til å by på pakker til bedrifter, bursdagsfeiringar og andre gruppe som ønskjer organiserte pakkeløysingar.

– Det kan vere fjellturar i kombinasjon med matopplevingar, eller kanskje fisketur på havet. Vi jobbar med å få på plass samarbeidspartnarar som blir ein del av pakka som Explore Fosnavaag kan tilby, i tillegg til guidar til ulike formål. Eg vil også jobbe som guide i tillegg til det administrative arbeidet. Mykje må på plass innan kort tid, men vi jobbar kontinuerleg for å få rammene på plass, avsluttar Marvin