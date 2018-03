Gir vekk fødselsbilde på «bubilturné»

Nyhende

Mange vil nok snu hovuda og kaste nysgjerrige blikk gjennom sidevindauga på bilane sine, i det Eva Rose susar forbi dei i ein «fødselsdekorert» bubil. I april skal ho nemleg reise landet rundt med bilda sine – og dekorere sjukehus og helsestasjonar med «livets største augneblink».

– Eg skal innom 70 plassar på ti veker.Eg startar i Oslo, køyrer nedover heile Sørlandet, oppover heile Austlandet, og vidare nordover. Eg kjem til Fosnavåg rundt den 28. april, seier Eva Rose.

Heile reisa vil bli delt på Snapchat og i andre sosiale medium. Fotografen gler seg ekstra mykje til å vise fram heimbygda si, der ho planlegg å bli verande i minst tre dagar.

– Eg vil vise fram plassen eg er så stolt over å ha vakse opp på, seier ho.

Fødselsfotografen frå Herøy har fotografert barnefødslar i over 20 år. Verkeleg kjend vart ho gjennom nett-dokumentarserien «Fødselsfotografen» som vart sendt på Aftenposten.no i fjor. I kjølvatnet av serien laga ho og journalistvenninna, Trine Dahlman, boka «Fødsel», som vart utselt nesten før den kom i butikken. Difor skulle ein kanskje tru at det ville bli ei smal sak å få finansiert Eva Rose sitt neste prosjekt: «Fødebilen, Norge rundt!». Den gong ei ...

Måndag 5. mars: Eva Rose ser med uro på den altfor låge summen på bankkontoen sin. To månadar igjen til avreise. Ingen bubil i boks. Det er ikkje det at ho ikkje har prøvd.

– Eg sende mail til 40 ulike bubil-selskap. Dei vart kanskje litt avskrekka av å lese «Fødebilen, Norge rundt». Kanskje dei trudde nokon skulle føde i bilen, ler Eva Rose.

Ho har fått 15 nei. Resten svarar ikkje.

«Då smeller vi på ein tilhengar, og så søv eg i telt og hengjekøye, for det likar eg», tenkjer Eva Rose. Men ti veker slik – i all slags vêr – verkar slitsamt, innser ho.

Pengar er heller ikkje lett å få tak i. Kvar einaste organisasjon ho har søkt støtte frå har svart nei, trass i at det er snakk om eit formidlingsprosjekt og ei veldedigheitsreise.

– Eg spurde endåtil eit par shippingselskap i Fosnavåg, ler Eva Rose.

– Men eg trur framleis mange synest det er tabu å snakke høgt om fødslar, så dei vil ikkje vere med å finansiere eit slikt prosjekt.

I februar 2018 publiserte WHO (Verdas helseorganisasjon) eit hefte med nye retningslinjer som mellom anna framhevar viktigheita av «kvinne-sentrert omsorg» for å optimalisere fødselsopplevinga, også for mødrene.

– Dei skriv om det same som vi skreiv om i boka vår. Det er litt gøy at vi kom dei i forkjøpet. Retningslinjene handlar ikkje berre om at eit barn skal overleve ein fødsel, men også om at det skal vere ei god oppleving for mor. Ho skal kunne kjenne seg sterkare etterpå, seier Eva Rose.

Etter å ha stått på sidelinja under fødslar i over 20 år har ho bite seg merke i noko urovekkande:

– Der er mykje frykt og angst knytt til fødsel. Eg snakkar ofte med kvinner som helst vil vite minst mogleg før dei føder – dei vil berre få masse smertestillande. Men det er lite hensiktsmessig. Dei som ikkje veit noko om fødsel på førehand vert ofte livredde: «Kvifor har ingen fortalt meg dette», seier dei til meg. Eg har sett at angst og adrenalin rett og slett kan gjere at fødselen stoppar opp. Om fødeopplevinga vert traumatisk kan ein kome til å slite med ting som amming og tilknyting til barnet. Eg har sett at ei dårleg fødeoppleving kan føre til fødselsdepresjon, seier Eva Rose.

Difor handlar ikkje turneen berre om å få vist fram fødselsbilde, men om å spreie kunnskap om fødsel. Eva vil dessutan ta tempen på Norsk fødselsomsorg. I løpet av turen skal ho snakke med fagfolk, jordmødrer, gravide og kvinner som har fødd.

Tilbake til den triste måndagen i byrjinga av mars: Eva Rose sit altså utan bubil og utan pengar på bok.

– Ingenting var på stell. Eg hadde ikkje pengar til bensin, alt såg mørkt ut, og eg sov dårleg. Oppå det heile fekk eg endå eit nei frå Fritt Ord, som eg hadde fått avslag frå mange gongar før, men som eg trudde skulle seie ja fordi eg hadde fått hjelp med søknaden. Då gjekk eg langt ned i kjellaren, seier Eva Rose.

Ho er oppvaksen på Remøya, og skulle gjerne ha lufta ut litt frustrasjon på Remøyfjellet, slik ho brukte å gjere som lita.

– Men den måndagen der tok eg på meg skiutstyr og skulle gå på langrennsski i Andebu utanfor Tønsberg, fortel ho.

I bilen på veg dit, oppdagar ho noko.

– Eg fekk auge på masse bubilar. Så eg bråstoppa bilen, snudde midt i vegen, og gjekk inn på plassen i langrennskle frå topp til tå.

Ho sender ut ein snap frå telefonen sin: «No sel eg huset mitt og kjøper bubil. Desse er så fine». Så får ho auge på ein mann bakom ei glasdør. Ho bankar på:

– Har du eit par minutt?

– Eg har mange.

– Det er flaks for oss begge ...

Måndag fekk Eva Rose sjå bubilen frå Askjems – så ny at den enno ikkje er registrert.

– Eg vart så glad då eg såg den. Endeleg litt medgang!

Ja, for Eva Rose selde ikkje huset. Ho fekk sponsa bubilen.

– Askjems viste meg kvar dei hadde tenkt å ha masse logoar, fortel Eva Rose.

I tillegg til bubil-selskapet sin eigen logo, vert bilen pryda av Elite Foto sin, ettersom firmaet har sponsa Eva Rose med print og ramme til 1000 bilde.

– I tillegg ville bubilselskapet gjerne ha bilda mine og coveret på boka mi utanpå bilen, så no vert den pryda med tre fødselsbilde. Eit av dei er av ei dame frå Ulsteinvik, seier Eva Rose.

Same dag som Eva Rose fekk sjå ei grafisk teikning av bilen, tikka det inn ein positiv SMS på mobilen hennar.

– Han var frå Sparebanken Møre, som skreiv at «no er lånet ditt på konto».

Eva Rose har nemleg måtte refinansiere huslånet sitt for å få råd til prosjektet, ettersom ho ikkje fekk napp hos ein einaste sponsor-organisasjon. Litt støtte får ho likevel:

– Venninna mi, ho som skreiv bok med meg, har starta ei gruppe på Facebook som heiter «Spleis». Der har ho fått inn om lag 12000 kroner. Det held til bensin – iallfall opp til Sunnmøre. Litt synd er det at alle bidraga kjem frå venner og familie – dei store organisasjonane har sagt nei til å støtte formidlinga av fødselsbodskapen min i fem år! Men eg gir meg aldri. Sånn var bestemor også (Perdy Furmyr). Vi kjempar med nebb og klør til vi får til det vi vil!