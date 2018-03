Brennheit sak

Nyhende

I ordskiftet mann imellom for tida er eitt av dei store emna naturleg nok alle brannane som har vore i det siste.

Nokre av dei i utgangspunktet harmlause grasbrenningane har som kjent gått over styr. Eitt av dei mest nytta uttrykka på søre luten siste sida har difor vore «ute av kontroll».

Siste veka var det ei rekkje tilfelle av bråtebrenning der ein måtte tilkalle brannvernet for å få sløkt. Ei løe og nokre køyretøy gjekk med, men på den positive sida vart fleire andre truga bygningar berga. Det galdt eit bustadhus og fleire andre løer, med utstyr og bygningar. På Leinøya var det også fare for spreiing inne i eit bustadfelt.

Det er all grunn til å skryte av innsatsen både frå frivillige og brannvesenet. Dei siste hadde fleire lange og utmattande vakter for å få bukt med flammar, og i samband med ettersløkkjing. Brannane syner dessutan med tydelegheit kor viktig det er med mannskap også på dei kringflødde ytre øyane i Sande. Der ville – og her er underteikna kategorisk – alt ha brent ned utan den avgjerande lokale førsteinnsatsen.

Politiet raslar varsamt med sabelen og varslar at dei ansvarlege for brannane kan vere erstatningspliktige. Brannsjefane melder på si side at folk bør syne meir fornuft når dei leitar fram fyrstikkene.

Gras- eller bråtebrenning, vi tek også med den tradisjonsrike lyngbrenninga, er faktisk ein kunst. Vi er sikkert mange som kunne ha tenkt – og trengt – oss ei kursing i korleis slikt på sikrast og best vis bør gjennomførast.

Det er eit faktum at bygdene treng slik bråtebrenning, mellom anna for å redusere konsekvensane om det tilfeldigvis skulle fatne i. Det kunne vere ein idé å involvere brannmannskapa i slikt arbeid. Dei kunne gripe tak i dette som nyttige øvingar samstundes som folk fekk meir kunnskap om «kunsten». Bonusen ville vere at ein får svidd av meir av det stadig omgripande brune beltet av gammalt, tørt gras som i dag omfamnar øyane våre.