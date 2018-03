– Ein suksess for bygda

Nyhende

– Det går eigentleg veldig bra her, over all forventning faktisk, seier Aleksander Sandanger, når Vestlandsnytt valsar inn i kjellaren på Gjerdsvika skule.

Dette er lokale som for eit år sidan blei gjort om til treningssenteret i bygda. Styret består av fire personar og er organisert under idrettslaget, men driftar det uavhengig.

Eit år med positive opplevingar

Sidan senteret vart opna har det for det meste vore berre skryt å hente frå folket, og det må ein tru gjengen på, for ...

– Medlemstalet vårt stig faktisk, fortel Sandanger.

– På det meste har vi faktisk hatt kring 100 medlemer her, men på det jamne har vi frå 70–80 faste når det ikkje er ferie og liknande, utdjupar han og Elisabeth Slettestøl.

På spørsmål om kor mange som er innom på ei veke anslår dei kring 100 registrerte besøk.

Det som også har overraska dei positivt er at det kjem folk frå nabo bygdene for å trene på senteret.

Elles er treningsmønsteret noko ein lett kan skissere.

– På dagtid er her pensjonistar som trenar, og så er det yrkesaktive her etter arbeidstid og utover kvelden. Så har vi ungdom her seinare på kveldstid, forklarer Slettestøl.

Lykkast i målsettinga

– Vi synest det er bra at så mange vil bruke det, det gjer det til ein plass der vi kan treffast og kan prate i tillegg til treninga, seier Wenche Bjørkeng.

Styret meiner dei har nådd målet om å skape ein sosial møtestad i bygda.

Markerer jubileet

Som ein følgje av eittårsdagen 27. mars, skal senteret markere jubileet med litt oppgradering i lokalet samt tilbod.

– Vi fekk høveleg nok inn nye treningsapparat i dag, smiler Sandanger og peiker på store kasser som nettopp er lossa av ein trailer utanfor.

Apparata det er snakk om er eit lårpress-apparat, ei kombinertmaskin for bryst/skulderøvingar og ein rotasjonstrenar.

Med desse apparata skal det omorganiserast litt inne på treningsromma.

– Som ein bonus har vi også lyst til å få til nokre tilbod på medlemskap og ein open dag med fri trening for den som vil og ein dag med besøk av kommunefysioterapeuten, forklarar Slettestøl.