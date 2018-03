– Denne tomta er det beste alternativet

Nyhende

Det seier styret i Herøy Næringsforum til Vestlandsnytt, etter å ha fått presentert forslaga til konsulentfirmaet.

– Vi i styret meiner for det første at det er viktig å bevare vidaregåande skule i Herøy, og for det andre å få skulen inn i sentrum, slik at han vert ein del av sentrumsutviklinga og kan bidra til meir liv og røre i sentrum, seier styreleiar Njål Sævik i Herøy næringsforum.

Arkitektfirmaet «ghillardi + Hallsten» er leigd inn av Herøy kommune for å sjå på lokalisering av skulen basert på storleik og arealbehov. Dei andre alternativa firmaet har peika på, er Parken, Vågsplassen og området ved Vestbas-buda på Nørvåg-sida av Fosnavåg hamn.

Trur på samarbeid

HVS ligg inne på langtidsplanane til fylket, men per i dag har dei ikkje sett av pengar til skulen.

– Men vi trur det vil vere mogleg å finansiere skulen gjennom eit samarbeid mellom det offentlege og private, seier Sævik.

– Og er der kapital og einigheit om lokalitet, så vert det raskare skule, skyt dagleg leiar Geir Idar Kvalsvik inn.

Sævik held fram:

– Vi skal ikkje prøve å styre politikarane, men vi oppmodar om at ein held fokus på det som er viktigast, nemleg å få ein ny vidaregåande skule i Herøy. Skal vi klare det må vi leggje vekk usemje om slike ting som lokalisering, og jobbe for realisering, slik at vi ikkje vaknar om fem år av at vi ikkje har ein vidaregåande skule i kommunen lenger, seier Sævik.

– Skal vi vere ein blomstrande kystby, må vi ta vare på ungdomane, seier Fatima Myrseth.

– Vi har vist tidlegare at samarbeid mellom kommune og næringsliv har gjort at vi har kunne realisere ganske store ting i Herøy, og det vil vi oppmode til denne gongen også, seier Fredrik Remøy.

«Fleirbruksbygg»?

Det er ikkje berre for elevane si skuld at styret i Herøy Næringsforum ønskjer at det vert bygt ny vidaregåande skule i sentrum.

– Det å byggje opp ein ny vidaregåande skule i staden for å byggje på den gamle bygningen gir moglegheit til grunnleggande nytenking heile vegen, seier Fatima Myrseth.

– Det vil vere naturleg å sjå på om andre offentlege leigetakarar kan bli lagde inn i det same komplekset, seier Sævik.

Ønskjer innspel

– På det siste styremøtet snakka vi om at det er naturleg å arrangere eit møte der alle som ønskjer det kan delta i diskusjonen og kome med innspel, seier Sævik.

Saka skal behandlast politisk innan kort tid.