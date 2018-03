Får fylgjer for Sande

Nyhende

Sist veke kom det fylkeskommunale kultur- og folkehelseutvalet med innstilling i spørsmålet om ny distriktstannklinikk for Ulstein og Hareid. Plasseringa er tilrådd å vere på Hareid.

I saksutgreiinga heiter det ikkje noko om andre kommunar, men faktum er at distriktstannklinikken i Ulstein i fleire år har hatt ansvaret for tannhelsa også til sandssokningane.

På Larsnes er det eit kontor som har ambulerande tannlege utsendt frå Ulsteinvik ein dag i veka, samt at der er tannpleiar to dagar i veka. Det har vore praksis i seks-sju år.

– Det stemmer at Sande er ein del av saka. Vi har mange pasientar frå Sande her i Ulsteinvik, også utanom dei som får undersøking på Larsnes, seier distriktstannlege Elisabeth Nordahl til Vestlandsnytt.

I Vikebladet har Hareid-ordføraren flagga at han er nøgd med tilrådinga om at Hareid kan få hovudkontoret for distriktstannklinikken.