– Utruleg tøff motstandar, men vi trur på siger

Nyhende

Mørket er i ferd med å legge seg over Havila Stadion Fosnavåg onsdags kveld. Fleire yngre Bergsøy-spelarar er akkurat ferdige med dagens treningsøkt og overlèt no bana til dei eldre. No skal A-laget nemleg ha ei av dei siste oppkøyringane til ein viktig kamp som ventar på laurdag.

– Ja, no er det vinn eller forsvinn, seier Bergsøy-trenar Toni Sandanger, før treninga er i ferd med å starte.

Den komande kampen som står mot SIF/Hessa på heimebane er fyrste kvalifiseringskampen for cupen. Vinn dei den er dei eit steg nærare å få knive mot topplaga i norsk fotball.

– Det hadde vore utruleg tøft om vi kunne få møte Noregstoppen på heimebane, fortel ein håpefull trenar.

Men det blir ikkje lett

– Nei, dette blir ikkje noko enkel oppgåve. Vi møter eit lag som er utruleg tøft, seier Sandanger, men legg til at han har trua på at Bergsøy vil stikke av med sigeren.

Medan treninga er godt i gang får vi huka tak i lagkapteinen sjølv, Daniel Jøsok Kvalsvik. Han også ser på SIF/Hessa som ein tøff motstandar.

– Heilt klart, denne kampen blir tøff, men eg meiner vi er i god nok form til å utkonkurrere dei, seier Daniel.

Stemninga er lett og positiv på treninga, men før kamp kjem laget til å vere skjerpa, garanterer Kvalsvik.

Godt trent

Medan vi står og ser på gjengen som driv med dribletrening diskuterer vi forma i laget. Både trenar og kaptein forsikrar oss om at det er eit friskt heimelag som skal i elden på laurdag.

– Vi har hatt ei god oppkøyring no i vinter og har fått trent mykje, seier Daniel.

– Vi har hatt fem økter kvar veke. Som eg har sagt tidlegare har vi som mål å vere det best trente laget i 4. divisjon, legg Sandanger til.

Dette er det som kjem til å gi Bergsøy ein god fordel i kampen i fylgje dei to.

– Vi skal halde eit høgare balltempo enn SIF/Hessa. Vi kjem til å ha mykje fart framover og samstundes ha eit solid forsvar, seier Daniel og spring ut igjen på bana til resten av laget.

Ein god miks

Toni Sandanger fortel at han nesten har lagoppsettet klar til helga, men at han framleis har eit par spelarar han ikkje har bestemt seg for heilt endå. Kven som opnar i den fyrste offisielle kampen i år får vi altså ikkje vite før laurdag, seier han.

– Det er ein utruleg vanskeleg jobb for meg å velje ut kven som skal spele. Vi har veldig mange flinke spelarar. Eg vil nok ein gong trekke fram dei yngste på laget som til stadigheit imponerer meg. Eg hadde faktisk ikkje trudd at dei skulle hevde seg so bra som dei gjer, skryt Sandanger.

Han legg til at laget i år har ein god miks av nye talent og rutinerte spelarar.

Blir tøft i toppen

Sjølv om det endå er litt under ein månad att før serien startar kan Sandanger gi oss nokre spådommar for sesongen.

– Vi skal kjempe i toppen som vi gjorde i fjor. Men vi veit at laga vi kjempar i mot er utruleg tøffe.

Han nemner fyrst og fremst dei som han ser på som favorittar, Ålesund 2, som rykte ned i 4. divisjon i fjor. Deretter nemner han Volda, Rollon, Emblem og ikkje minst SIF/Hessa som spennande motstandarar.

– Men som sagt, vi skal kjempe om opprykk. Og laget vårt er utruleg godt trent, avsluttar Sandanger.

Han og Bergsøy håper fleire vil vere med å heie dei fram på laurdag.