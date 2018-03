Vil ha utgreidd alternativ

Nyhende

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylke skal i møte neste veke drøfte den vidare framdrifta for Nerlandsøybrua.

Saka om ny bru har vore utsett i påvente av å få innhenta ein ny rapport om tilstanden til brua.Tidlegare har brua fått restlevetida fastsett til ut 2020 og bygging av ny bru er ferdig planlagt og regulert.

Trygg i fem år til

Den nye konsulentrapporten slår fast at sjølv om ikkje noko tiltak blir gjort, vil brua ha ei restlevetid på om lag fem år.I dette tidsromet vil brua vere trygg å bruke.

Rapporten slår vidare fast at med å investere 35-40 millionar kroner i tungt vedlikehald, kan restlevetida forlengast til 10-12 år. For 170-180 millionar kroner kan restlevetida forlengast ytterlegare til 30-35 år.

Høg usikkerheit

Problemet med desse vedlikehaldstiltaka er at dei medfører stor risiko og usikkerheit knytta til omfanget av tiltaka.

Som samferdselssjefen skriv blir det ofte avdekt nye behov i gjennomføringsfasen av slike tiltak, samt at effekten og varigheita av tiltaka er usikker.

Auka overvaking

Samferdselssjefen har difor landa på at ein nøyer seg med å auke overvakinga og satsar på nybygg om 5-6 år. Her legg han Statens vegvesen sine vurderingar til grunn. Dei vurderer uttak av brua si restlevetid og planlegging av nytt samband som det beste alternativet.

Må redusere kostnadene

Det største problemet for fylket er likevel kostnadsbildet som viser at berre i Herøy vil det vere behov for ein milliard kroner om det skal byggast nye bruer med dagens seglingshøgd over Vaulane. Med lågbruer kan kostnaden reduserast til om lag det halve.

Dette er bakgrunnen for at samferdselssjefen ser behov for å vurdere rimelegare løysingar for kryssing av Vaulane, og at samferdselsutvalet får ulike alternativ å ta stilling til på slutten av året. Her vil truleg også undersjøiske løysingar bli vurderte.

-Vi må sjå på alternative løysingar opp imot bru, men tunnel er ofte dyrt, seier sek- sjonsleiar Per Ove Nydal i samferdselsavdelinga.