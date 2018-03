Om butikkdød og netthandel

Nyhende

Viser til stykket i Vestlandsnytt sist fredag ang. Fosnavåg som «spøkelsesby». Eg er eigar av Ringo Fosnavåg og Lanternen på Jensholmen.

Det er rett at netthandel er ein trussel mot dei fysiske butikkane, men det er for lettvint å skulde på at lokalbefolkninga ikkje støttar opp om oss. Dei fleste handlar der det er billegastt og mest lettvint, og der ein får god servise.

Men i Norge har vi ei regjering som er ein større trussel mot butikkane. Eg har fått forklart at Norge har avtale med fleire land om at pakkar og brev frå andre land, skal portobehandlast med førstelands tariffar og Posten Norge må distribuere desse gratis her til lands. Sjølvsagt gjeld dette begge vegar, men eg trur det er langt opp og fram før kinesarar kjøper småvarer i Norge. Portotakstane i Kina er også noko heilt anna enn i Norge.

Her har vi første grunnen til forskjellsbehandling. Norske nettbutikkar må betale 175 kroner for ein Norgespakke. Utanlandske nettbutikkar betaler ingenting.

Mange opplever at ein bestiller på norske nettbutikkar, for så å erfare at varene som ein trudde kom frå Norge, kjem direkte frå Kina, og då er det fraktfritt i Norge.

Norske butikkar og nettbutikkar må betale 25 % moms på alle varer som blir selde. For utanlandske nettbutikkar er det momsfritt for pakkar opp til 350 kroner. Fremskrittspartiet ville sågar ha denne grensa dobbelt så høg. Eg kan ikkje med mi beste vilje forstå denne forskjellsbehandlinga. Eg veit også at mange av desse pakkane har mykje høgare verdi. Dei blir betalte på forskot, og så set den utanlandske nettbutikken verdien til 350 kroner uansett. Tollvesenet har inga moglegheit å kontrollere dette.

Det blir frå regjeringa si side skulda på at det er for dyrt å krevje inn dette. Posten Norge hevdar at dei må innskrenke. Det skulle vere ein fin jobb å krevje inn denne momsen ved utlevering av pakkane.

Kanskje vi kan få distribusjonen oppretthalden fem dagar i veka vidare.

Viss norske butikkar hadde like konkurransevilkår, så hadde det ikkje vore noko problem å konkurrere med utanlandske nettbutikkar. Då ville ikkje dei lokale butikkane få fraktutgifter og då kunne vi konkurrere på pris og servise.

Eg kan i same andedrag ta dette med den nye sukkeravgifta. Her ser vi i alle fall galskapen. Norske firma etablerer seg no med nettbutikkar i Sverige, Danmark og Tyskland og sender varene sine fraktfritt, momsfritt og utan å betale ei krone i sukkeravgift tilbake til Norge. I mange tilfelle er dette norske varer. Forstå det den som kan.

Dette var eit hjartesukk frå meg, og så får vi håpe at butikkane overlever i framtida og vi kan konkurrere på like vilkår.

KÅRE JENSHOLM

Dagleg leiar, Lanternen As