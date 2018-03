Må søkje innan 16. mai

Nyhende

Det opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i eit brev til Herøy Frp. Her gir samferdselsministeren ei orientering om den nye ordninga, der departementet kan gjere avtalar innafor ei ramme på 350 millionar kroner.

I formannskapet er det full semje om å gå for eit samla deponi på indre hamn. Ei viktig utfordring framover vil vere å oppnå semje med grunneigarane på austsida av hamnebassenget slik at fyllinga kan gå tvers over hamna.

Dialogen er oppretta , og ordføraren håper å finne ei løysing som gjer at ein slepp å måtte gå enda lenger ut i hamnebassenget med fyllinga.