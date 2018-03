Nyhende

Sande kommune har hatt brot på hovudvassleidninga på Åram. Dette medførte at vassabonnentar på Sandsøya, Kvamsøya og Larsnes var fri for vatn fredag morgon og formiddag.

Kommunen opplyser no at leidningsbrotet er utbetra og at alle abonnentar vil iløpet av kort tid ha normal tilgang på vatn.