Edvard Munck Ensemble: Blue Room

Nyhende

Ho blir konfrontert med sitt eige indre kaos. Blant ark med tekst og notar finn ho fragment som avslører kvifor ho held fram med å vere fanga av blå stemningar og nostalgi. Velkomen til The Blue Room

Sidan oppstarten i 2015 har ensemblet klart å etablere seg blant landets mest spennande kammermusikkensembler. Med The Blue Room bygger dei vidare på konseptet om å sette saman korte satsar frå større verk til ein ny heilskap, der musikken blir streka under med stemningsfulle lyssettingar, grafisk uttrykk og scenografi. I november debuterte ensemblet utanfor Noregs grenser, med utselde konsertar i Sverige. Nå kjem dei for første gang til Fosnavåg saman med Eir Inderhaug – ikkje gå glipp av dette, laurdag 24. februar!