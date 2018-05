Havyard satsar grønt- 100% eigar i Bergen-selskap

New Articles

– Bakgrunn for at vi kjøper oss opp til 100 % i selskapet er at vi har tro både på selskapet og det segmentet der NES er representert, og at vi i større grad kan hente ut synergiar gjennom tettare samarbeid mellom NES og Norwegian Control Systems (NCS), som vi eigar 100 %, og andre selskap i Havyard Group ASA. Gjennom kontraktane på heilelektriske ferjer til Fjord1 har vi tatt nye, store steg og kan i dag levere de mest effektive og miljøvennlege løysingane for slike skipstypar. NES er ein viktig bidragsytar i å fortsette å utvikle desse løysingane og vi er derfor sikre på at vi har gjort ei svært god investering, seier konsernsjef Geir Johan Bakke i ei pressemelding.

Elektiske framdriftsystem

NES hae 41 tilsette og har hovudkontor i Godvik ved Bergen. Dei er totalleverandør av elektiske framdrifsystem til skip og offshore.

Norwegian Electric Systems AS (NES) blei starta opp i 2009 av gründeren Jan Berg som også var hovudaksjonær. Havyard Group hadde da ein eigardel på 37,9. Tidleg i 2015 kjøpte Havyard seg opp til 50,5 % og blei majoritetssiger, og Jan Berg overlét styringa av selskapet til Tor Leif Mongstad. Hovudmotivasjonen til Havyard for å kjøpe seg opp i 2015 var trua på teknologien og kompetansen til NES i forhold til å tilby miljøvennleg hybridteknologi og elektriske framdriftsløysingar.