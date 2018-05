New Articles

Når desse lydane ljomar spreier seg gjennom lufta på Bergsøya, kan det nemleg berre bety éin ting: AMCAR Ytre Sunnmøre arrangerer sin årlege vårmønstring, med utstilling av amerikanske bilar og MC.

Den gode stemninga

Vi gir oss til å telje skinnjakker, men finn fort ut at det vert som å telje stjerner på himmelen. Det kryr av dei. Det same gjeld store solbriller, typete skjeggprydar og mår i brød med store mengder ketchup og sennep. Det rare er at der også er drøssevis med ungar og ein heil del foreldre utan skinn- eller MC-kle. Nokre har tilsynelatande møtt opp berre for å kjenne på den gode stemninga, men mange – og dei er verkeleg mange – viser oppriktig interesse for det den tradisjonelle stormønstringa verkeleg handlar om: amerikanske bilar og MC. Ja, der er endåtil vasscooterar og eit par lastebilar! Og overalt ser vi smarttelefonar i kameramodus.

I kiosk-køen

Ein liten gut, kledd i rosa frå topp til tå, står tolmodig og ventar bakarst i kiosk-køen. Veslebror sit i ein vogn på den eine sida, veslesyster søv i ei på den andre. Mamma og pappa smiler – og snart skal gutane få noko å tygge på.

– Den tøffaste bilen er svart. Det er ein racerbil. Eg skal ha meg ein sånn når eg vert stor. Og så skal eg ha motorsykkel. Den skal vere sølv og svart, seier Albert Brekke Furmyr (5).

Men det aller kjekkaste på AMCAR-treff er faktisk ikkje bilane, innrømmer han.

– Det er å ete is!

