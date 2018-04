4-5 månadar til klatrepark!

New Articles

22. august i fjor vedtok politikarane i Herøy kommune at ein skulle arbeide for å få realisert ein klatrepark i Fosnavåg sentrum i løpet av 2018. No jobbar gravemaskina for fullt.

- Det er i grunnen sensasjonelt at vi på denne korte planleggingstida allereie er igang med bygging av klatreparken. Vi har køyrd anbod og fått tilslag, i tillegg til dispensasjon og byggjeløyve. Vi har inngått samarbeid med Fosnavågaren velforening, og gjennom dei har vi fått tilskot på over 700.000 kroner frå Gjensidigestiftelsen til gjennomføring.

Det seier planleggar Tanja Raftesteh i ein kommentar på Herøy kommune sine heimesider.

Gravinga høyrer til første del av tilrettelegginga i klatreparken

- Vi er no i gang med planlegginga av del to, som er dei andre elementa som skal inn: Bord og benkar, grillar, leikeapparat, sykkelstativ og drikkevassfontene. Gangvegsystem, belysning, gapahuk og gratis wifi er også under emning, som del tre av prosjektet, seier Rafteseth.

Kjem tilbake i september

Klatrejungelen er levert av Klatrejungel AS, som mellom anna står bak Klatreparken i Stryn.

Prosjektleiar Eldar Hansen i Gravdal Skog & Hageservice AS trur ikkje arbeidet vil ta altfor lang tid.

- No er det terrengarbeid som held på, det går ut på å sette ned stolpar. Dette er fyrste delen av arbeidet og vil ta nokre veker. Så kjem dei tilbake og ferdigstiller arbeidet i september, då skal anlegget over bakkenivå ferdigstillast. Det vil seie montering av tauverk, seier Hansen til kommunen sin skribent.

Planen er at parken skal vere klar til bruk i september.