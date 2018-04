Vassendgutane med Metoo-låt

New Articles

Som Vassendgutane seie i låta: meiner dei at ”Metoo” kampanjen er ein bra ting. Men i kjent stil kaster dei eit ”skråblikk” over emnet. Dei meiner at det kanskje i enkelte anledningar har gått litt for langt? Slik som jenta eller gutten som kjem nypynta på bar og

blir sittande åleine på eit bord for seg sjølv, fordi ingen tør å ta kontakt, heitar det i ei pressemelding.



Singelen er ein del av deira 9. album som kjem i slutten av mai. Albumet har fått namnet: Du & Ej & Metoo.