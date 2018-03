Egil Olsen med intim løe-konsert

New Articles

Egil Olsen inviterar til intimkonsert i Meirenntusenord-løda og spelar songar fra alle platene sine. "Et av årets beste album” skriv musikkbloggen.no om den siste plata hans 'You and Me Against the World'. Råkkfolk.no gir plata terningkast 9 av 10 og skriv "Vokalen er tidvis helt fantastisk og tekstene er meget gode. Vi har med en poet å gjøre.”, medan VG meiner det er “noe offensivt, bredbent og gledelig uironisk og stolt over helheten” og legg til at Egil Olsen er “en av landets morsomste liveartister”.



Den siste plata får også mykje fin omtale i Europa der den får 4/5 av Music in Belgium som meiner Egil har skapt "Et lyst og glitrende univers" og tyske Soultrain hevdar "George Harrison hadde hatt en fornøyelse med platen" 4/5 og nederlendarane i Musik Reviews seier den er "Tidløs og ment for evigheten".