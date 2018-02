Kva skal til for å redde sentrumsnæringa?

New Articles

Den lokale handelsstanden fryktar for framtida: – Fosnavåg kan bli ein «spøkelsesby» Nettbutikkar og nærliggande kommunar «stel» kundar frå Fosnavåg. Handelsstanden fryktar ein pinesam død – viss ikkje lokalbefolkninga vaknar.

Nokre av kommentarane støtter butikkeigarane i sentrum, som fryktar for framtida viss ikkje lokalbefolkninga vaknar og byrjar å handle meir lokalt. Fleirtalet av dei som har kommentert saka meiner elles at det er handelsstanden som må omstille seg for å møte kundane sine behov. Nokre skuldar på vanskelege opningstider eller mangel på kjedebutikkar og vareutval, medan andre meiner at servicen rett og slett er betre andre plassar. Fleire saknar ei samstemd sentrumsnæring, og har lansert forslag om ein «sentrumsleiar», som kan legge til rette for aktivitet i byen, og på den måten trekkje folk til sentrum.

